إيران: تأجيل دفن سليماني بعد مقتل العشرات من المشيعين في تدافع بمسقط رأسه كرمان

تم تأجيل دفن الجنرال قاسم سليماني بعد مقتل العشرات من الإيرانيين الثلاثاء في تدافع الحشود أثناء المراسم في مسقط رأسه بكرمان جنوب شرق البلاد. ولم تعرف بعد مدة التأجيل ولا توقيت دفن سليماني. وأشاد الجنرال حسين، القائد العام للحرس الثوري الإيراني خلال المراسم بسليماني وبمساعده حسين بورجعفري الذي قتل معه في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

سقط العشرات من القتلى في تدافع الحشود الضخمة، التي حضرت صباح الثلاثاء مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه بكرمان جنوب شرق إيران. وقال مراسل فرانس24 في طهران إن السلطات قررت تأجيل الدفن بعد الحادث.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن دفن قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري تأجل اليوم الثلاثاء بسبب حادث تدافع في مسقط رأسه. ولم يذكر التقرير مدة التأجيل.

وكان الجنرال حسين، القائد العام للحرس الثوري الإيراني أشاد صباح اليوم في خطاب أمام الحشود الحاضرة لمراسم الدفن، التي اتشحت بالسواد في ساحة أزادي، بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه. وقال إن “الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته”. وأضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن “العدو قتله بطريقة ظالمة”.