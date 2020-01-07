عاجل/ قوّات حفتر تسيطر على سرت وتطوّق مصراتة

أعلن الجيش الليبي اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 أن قوّاته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت و فرضت سيطرتها على عدّة مواقع جديدة وفق ما نشره موقع قناة العربية.

كما أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية فرج المهدوي بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا وذلك بعد سيطرته أمس الاثنين بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

وأحكمت قوات الجيش الليبي أمس السيطرة على مدينة سرت التي كانت تحت نفوذ “قوة حماية وتأمين سرت” التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

يُذكر أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت تجمّعا لميليشيات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عليات كتيبة حطين في مصراتة، وفق ما أفادت غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.