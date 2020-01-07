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في قضيّة متعلّقة بالشاهد ووزير النقل/ تفاصيل ايقاف الرئيس المدير العام للنقل بين المدن

2020/01/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد القيادي بحزب الحراك عماد الدايمي اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 ، ايقاف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن كريم الدواس تحفظيا، بتهم تتعلق بالفساد في صفقة عمومية خاصة باقتناء حافلات مستعملة من فرنسا في مارس 2018.

واعتبر الدايمي في تدوينة مطولة نشرها على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” مرفوقة بنص الشكاية، ان ايداع الرئيس المدير العام للشركة المذكورة السجن “قرار صارم من السلط القضائية الى كل من تسول له نفسه الطماعة التلاعب بالمال العام والاستفادة الشخصية من صفقات مؤسسته التي كُلّف بإدارتها”.

وأوضح ان الشكاية التي قدمها حول صفقة اقتناء الحافلات المستعملة شملت أيضا كلا من أنيس غديرة وزير النقل السابق ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال ورضوان عيارة وزير النقل (وزير أملاك الدولة والشوؤن العقارية بالنيابة حاليا) واعضاء اللجنة المشرفة على معاينة الحافلات والنوري الحربي رئيس شركة impex transport وكل من يكشف عنه البحث.

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