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مداهمة محل بسوسة والقبض على 12 شخصا

2020/01/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اثر توفر معلومات لدى رئيس مركز الأمن الوطني بوحسينة مفادها تعمد صاحب محل أنترنات بجهة واد غنيم أحد الأحياء الشعبية بسوسة ترويج مخدر الزطلة لرواد المحل ،قامت الوحدات الامنية بمداهمة المحل أين أمكن لها إلقاء القبض على 12 شابا (تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما ) من بينهم صاحب المحل.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لموزاييك اف ام أنه وباخضاع المحل للتفتيش تم حجز بقايا سجائر محشوة بمخدر الزطلة و3 قطع مختلفة الأحجام من الزطلة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل مسك وحيازة وإستهلاك وترويج مادة مخدرة وإعداد محل لتعاطي تلك المادة .

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