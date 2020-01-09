منجي الرحوي: الغنوشي لم يتمكن من جمع 109 صوت لتمرير الحكومة..

أكد عضو مجلس النواب منجي الرحوي أن لا أحد من الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي التيار وحركة الشعب بالأساس سيصوت للحكومة المقترحة.

وأضاف الرحوي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك مساء امس انه إلى حد الآن لم يتمكن رئيس حركة النهضة و مجلس نواب الشعب راشد الخريجي من جمع ال109 صوتا اللازمة لمرور الحكومة و بالتالي قد يتخلى عن مرشحه الحبيب الجملي كما سبق أن تخلى عن مرشحه في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو يوم التصويت.

و أضاف الرحوي أن – التوريث طلع عقلية في الديار الكبيرة- ملمحا لموضوع قال أنه سيعود إليه في الوقت المناسب حسب قوله.