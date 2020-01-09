في حادثة غريبة/ذهبوا لاستقبال جثمان قريبهم التونسي بمطار تونس قرطاج..فكانت المفاجأة..!!

أكدّ مواطن يدعى مهدي الحامي، أنه تفاجئ اليوم الخميس، بمطار تونس قرطاج الدولي، أثناء مباشرة إجراءات تسلّم جثمان أحد أقربائه المتوفين في روما، بوجود جثة شخص مغربي في الصندوق الحامل للجثمان.

و عبّر في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، عن استغرابه من وقوع هذا الخطأ الفادح، خاصة و أن الأوراق التي رافقت الصندوق تحمل اسم قريبه المتوفى، مطالبا الأطراف المسؤولة عن هذا الخطأ بتحملّ مسؤولياتها، و المسارعة بالاتصال بالعائلة، التي تحوّل عدد كبير من أفرادها، خصّيصا من ولاية صفاقس إلى مطار تونس قرطاج، لنقل جثمان قريبهم، الذين يجهلون مكانه، إلى حدّ اللحظة.

و أشار إلى أنّه أجرى اتصالات بقنصليات تونسية في إيطاليا، دون جدوى، مطالبا السلطات التونسية بالتحرّك العاجل.