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هام/ قائمة الكتل التي لن تصوّت لصالح حكومة الجملي

2020/01/10 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي التي تسعى الى الحصول على 109 صوتا من جملة 2017 نائبا.

ووفق مواقف الكتل والأحزاب المعلنة فان هذه الحكومة غير قادرة على جمع 109 صوتا الا في حالة تغيير بعض الأحزاب مواقفهم في اللحظات الأخير أو عدم التزام بعض النواب بمواقف أحزابهم.

وهذه قائمة الكتل التي قرّرت عدم التصويت لفائدة الحكومة:

الكتلة الديمقراطية (41 نائبا): عدم منح الثقة

-كتلة قلب تونس (38 نائبا): عدم منح الثقة

كتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائبا): عدم منح الثقة

كتلة الإصلاح الوطني (15 نائبا): عدم منح الثقة

كتلة تحيا تونس (14 نائبا): عدم منح الثقة

المستقلين (11 نواب): غير معروف

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