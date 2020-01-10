أثارت جدلا واسعا/ العثور على أكياس تحتوي رؤوس أغنام ودجاج مذبوح بمستشفى شارل نيكول

قالت مديرة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة سعاد الصدراوي اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 انّ “مصالح المستشفى استفاقت صباح اليوم الجمعة على حادثة مريبة تتمثل في العثور داخل المستشفى على أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على 21 رأس غنم و60 ساق غنم و32 دجاجة مذبوحة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الصدراوي، أنّه “تم اثر ذلك استدعاء الأمن وتحرير محضر في الغرض من أجل الكشف عن مصدر وسبب تواجد هذه الأكياس داخل حرمة المستشفى” مرجحة فرضية إلقائها من قبل أحد المارة دون التفطن إليه.

وعبّرت عن استغرابها من هذه الحادثة مقرّة بأنها “تحدث لأول مرة في تاريخ المستشفى”، مؤكدة أن “مختلف اختصاصات مصالح مستشفى شارل نيكول تقوم بتحليل محتويات الأكياس”.

وأوضحت أنّه “من الصعب مراقبة كامل أرجاء المستشفى نظرا لكبر مساحته الممتدة على حوالي 14 هكتارا وارتفاع عدد الوافدين عليه”.