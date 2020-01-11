تطاوين: المعتصمون بمقر الولاية يعلقون إضراب الجوع الوحشي بعد استئنافه الأربعاء الماضي

قرّر المعتصمون بمقر ولاية تطاوين منذ حوالي شهر، ليلة الجمعة، تعليق إضراب الجوع الوحشي الذي ينفّذونه منذ مساء الأربعاء الماضي، على إثر تلقّيهم دعوة من عدد من نواب مجلس الشعب للاجتماع بهم الخميس القادم.

وأشار الناطق الرسمي للمعتصمين طارق الحداد في تصريح إعلامي، إلى تعكّر صحّة أغلب المضربين عن الطّعام، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي الاسعافات اللازمة والمراقبة لطبية.

وأكد الحداد، تواصل اعتصامهم إلى حين تنفيد كافة بنود اتفاق الكامور، مرحّبا في هذا السياق بأيّ دعوة للحوار في اتجاه تحقيق مطالب الجهة.

يذكر أن المعتصمون، كانوا علقوا إضراب الجوع الوحشي خلال الأسبوع الفارط، لدى تلقيهم رسالة من رئاسة الجمهورية تفيد بالاهتمام بمشاكلهم والعمل على حلها، الا أنهم استأنفوا إضرابهم بعد مضي 10 أيام لم يتلقوا خلالها أية مبادرة أو دعوة.

وقد بلغت حالة الاحتقان أشدها خلال يوم أمس، حيث أقدم عدد من المعتصمين على غلق الطريق الرابطة بين مدينتي تطاوين ومدنية بين مقري الولاية وإذاعة تطاوين وذلك لفترة وجيزة.