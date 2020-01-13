سليانة/هذه حقيقة تسجيل اصابات بانفلونزا خطيرة..

افاد مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير في تصريح لـ(وات) انه تم تسجيل اصابات عادية بالنزلة الوافدة ولا توجد اية حالات اصابة بانفلونزا الخنازير او غيرها وذلك بجميع الدوائر الصحية بالجهة.

واضاف ذات المصدر ان الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تخصص نظام مراقبة أسبوعي منذ 1 اكتوبر 2019 الى غاية أواخر شهر أفريل 2020 لمعالجة اي حالة من حالات النزلة ان وجدت، وأشار إلى انه تم توفير 1150 جرعة لقاح منذ اكتوبر المنقضي وتم توزيع جرعات ب9 دوائر صحية بالجهة وبالمستشفى الجهوي للتدخل عند الحاجة.

وافاد كاهية مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة (وات) ان أعراض النزلة تتمثل في ارتفاع لدرجات الحرارة وسعال وأوجاع بالمفاصل، لافتا إلى انه في حال ملاحظة وجود هذه الاعراض يجب على المصاب التوجه لأقرب وحدة صحية لتلقي العلاج اللازم.