ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيارة..والداخلية تحذر..

عاجل/في نشرة متابعة: الرصد الجوي ينبه..وهذه التفاصيل..

ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 11 جانفي

بعد إسقاط الحكومة: الأعراف يشددون على اختيار شخصبّة وطنيّة مستقلّة لرئاسة الحكومة

سليانة/هذه حقيقة تسجيل اصابات بانفلونزا خطيرة..

2020/01/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

افاد مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير في تصريح لـ(وات) انه تم تسجيل اصابات عادية بالنزلة الوافدة ولا توجد اية حالات اصابة بانفلونزا الخنازير او غيرها وذلك بجميع الدوائر الصحية بالجهة.

واضاف ذات المصدر ان الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تخصص نظام مراقبة أسبوعي منذ 1 اكتوبر 2019 الى غاية أواخر شهر أفريل 2020 لمعالجة اي حالة من حالات النزلة ان وجدت، وأشار إلى انه تم توفير 1150 جرعة لقاح منذ اكتوبر المنقضي وتم توزيع جرعات ب9 دوائر صحية بالجهة وبالمستشفى الجهوي للتدخل عند الحاجة.

وافاد كاهية مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة (وات) ان أعراض النزلة تتمثل في ارتفاع لدرجات الحرارة وسعال وأوجاع بالمفاصل، لافتا إلى انه في حال ملاحظة وجود هذه الاعراض يجب على المصاب التوجه لأقرب وحدة صحية لتلقي العلاج اللازم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn