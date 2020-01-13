عاجل/وفاة شخص بفيروس الانفلونزا (H1N1) والاشتباه في حالة اصابة أخرى بالمنستير..

توفي شخص، يبلغ من العمر 35 سنة، وهو أصيل مدينة طبلبة بولاية المنستير، اليوم الاثنين بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، بعد أن تعكرت حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس الانفلونزا من نمط أ(H1N1)، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير المنصف هواني (وات).

وبين هواني ان التحاليل كشفت يوم 10 جانفي الجاري أنّ الشخص الذي توفي يوم 6 جانفي الجاري مصاب بفيروس الانفلونزا من نمط أ (H1N1)، وكان تقدم في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بطبلبة الذي أحاله إلى المستشفى الجامعي بالمنستير.

وافاد بان المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة سجل حالة ثانية مشتبه في ان تكون بذات الفيروس، وسيقع التأكد منها بعد ظهور نتائج التحاليل، واوضح ان فيروس الانفلونزا من نمط أ (H1N1) أصبح مدرجا ضمن الأمراض التنفسية الحادة العادية أي مثل نزلة البرد العادية.

واشار إلى أنّ الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير انطلقت منذ سبتمبر 2019 في حملات التوعية والتحسيس وحملات التلقيح.