تفاصيل إلقاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة، أمس الأحد، إثر نصب كمين محكم، من القاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير، تبين بالتحري معه أنه مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 ، من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها “الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن العنصر التكفيري الموقوف قاطن بحي الانطلاقة وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 8 سنوات، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به لمواصلة التحريات معه واتخاذ ما يتعين في شأنه.