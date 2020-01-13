المغزاوي يؤكد أن المشاورات مع رئيس الجمهورية حول الحكومة المقبلة ستكون في إطار الكتلة الديمقراطية

فيديو/أكد ان الجملي خالف النهضة: هذا ما قاله الغنوشي بعد سقوط الحكومة..

انطلاق عملية بيع قناة الحوار التونسي..و لطفي العبدلي يعلق..

بعد سقوط الحكومة/القروي يقترح “مبادرة وطنية” تجمع عددا من الأحزاب والكتل البرلمانية مدعومة من 90 نائبا..وهذه التفاصيل..

تفاصيل إلقاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير

2020/01/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة، أمس الأحد، إثر نصب كمين محكم، من القاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير، تبين بالتحري معه أنه مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 ، من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها “الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن العنصر التكفيري الموقوف قاطن بحي الانطلاقة وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 8 سنوات، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به لمواصلة التحريات معه واتخاذ ما يتعين في شأنه.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn