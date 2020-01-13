الصحبي سمارة: “مخابرات أجنبيّة وراء اسقاط الحكومة”

قال النائب عن كتلة المستقبل، الصحبي سمارة، اليوم الاثنين 13 جانفي 2020، إن إسقاط حكومة الحبيب الجملي “كان بتدخل من مخابرات أجنبية” لافتًا إلى علاقة أحد أعضاء مكتب المجلس بأطراف مشبوهة.

وأوضح النائب، خلال مداخلته على إذاعة الجوهرة، أنه عندما يكون أحد أعضاء مكتب المجلس الذي يعتبر الغرفة التشريعية الأولى على علاقة بأطراف مشبوهة تكون السلطة الأصلية في البلاد “مخترقة”، وفق تعبيره.

وأشار سمارة إلى قضية الجاسوس المصري، محمد سماحي الذي يعمل لصالح الإمارات والسعودية و الذي تم ترحيله من تونس منذ سنة و أسقط في فخّه أكثر من 400 ناشط سياسي ورجال أعمال وفنانين، تعاملوا معه من أجل مطامع مالية او طلبوا منه تدخلات، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تم تداول مقطع فيديو له وهو يقوم بتوزيع الأموال خلال سهرة أقيمت في مصر وكان من بين الحضور رئيس كتلة نداء تونس السابق والنائب الحالي عن قلب تونس، سفيان طوبال.

هذا وأكّد النائب أن قرار إسقاط الحكومة تم الترويج له بكثافة في وسائل إعلام خليجية قبل جلسة منح الثقة.

كما لفت النائب إلى ظهور تحالفات جديدة داخل البرلمان لحظة التصويت ضدّ الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي.

وتابع الصحبي سمارة قائلا : “أنا لا أدافع عن حكومة الحبيب الجملي ولكني أدافع عن خيار آخر مغاير للخيارات الخارجية”.