تونس: درجات الحرارة في ارتفاع..هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

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2020/01/15 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الطقس اليوم الأربعاء بضباب محليا كثيف في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالجنوب الشرقي والريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
اما البحر متموج بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد يكون الضباب محليا في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات و الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كلم/س.

اما البحر قليل الاضطراب و الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

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