من بينهم فتاة/الاحتفاظ بأربعة تلاميذ من أجل تعمد إضرام النار بمؤسسة تربوية بالمهدية..

أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، امس الثلاثاء، بالاحتفاظ بأربعة تلاميذ، من بينهم فتاة، من أجل تعمد إضرام النار في المدرسة الإعدادية التقنية بمدينة الشابة، وفق ما كشفه مصدر أمني لـ”وات”.

وأوضح نفس المصدر أن المحتفظ بهم اعترفوا باقترافهم فعل إضرام النار في المدرسة المذكورة وسرقة تجهيزات منها، تمثلت في حواسيب وآلة عرض فيديو تم استرجاعها من قبل الوحدات الأمنية.

وأحالت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن بالمهدية، في نفس الإطار، شخصين آخرين لنفس السبب في حالة تقديم، بعدما أثبتت التحريات والأدلة صحة مشاركتهم في الفعل.

وكانت المدرسة الإعدادية التقنية بالشابة قد تعرضت إلى حريق من داخلها في مناسبتين خلال شهر جانفي 2020، الأولى في الليلة الفاصلة بين 1 و2 جانفي، والثانية في الليلة الفاصلة بين 12 و13 من نفس الشهر.