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تفاصيل الاطاحة بفتاة الـ19 سنة بعد فرارها من السجن

2020/01/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت فجر اليوم 15 جانفي 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة من إلقاء القبض على فتاة (19 سنة قاطنة الجهة) فارّة من السّجن ومحلّ 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائية مُختلفة من أجل تورّطها في قضايا عدليّة موضوعها ” ترويج المخدّرات والفرار من السّجن”.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 02 أذنت بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها.

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