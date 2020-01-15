سليانة: وحدة طب الولدان بالمستشفى الجهوي تدخل حيز الاستغلال

دخلت وحدة طب الولدان بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بسليانة حيز الاستغلال مطلع الاسبوع الجاري، وقد بلغت تكلفة تهيئتها 20 الف دينار وتجهيزها 150 الف دينار، وفق ما صرح به مدير المستشفى الجهوي بسليانة كمال العجمي ل(وات).

وبين العجمي ان اهمية احداث وحدة طب الولدان للرضع حديثي الولادة بالجهة تدعمت بتوفر 3 اطباء اختصاص اطفال بالمستشفى، وتكمن اهميتها في ضمان التدخل الناجع والفوري خاصة مع وجود تجهيزات متطورة وجديدة مما يمكن من مزيد العناية والإحاطة بالرضع.

من جهته، ذكر رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ الصحة بالمستشفى الجهوي ابراهيم الدريدي ان التجهيزات تتمثل في 6 حاضنات من بينها حاضنتان متنقلتان وحاقنة كهربائية والة قيس فيزيولوجي والة لقيس الأوكسجين وآلة معالجة ضوئية وعدد من التجهيزات الأخرى ذات تقنيات متطورة.