قفصة: أساتذة المدرسة الاعدادية قفصة ينفذون إضرابا بيوم واحد على خلفية اعتداء أحد الأولياء على مديرها

نفّذ، اليوم الاربعاء، أستاذة المدرسة الاعدادية قفصة من ولاية قفصة، إضرابا عن العمل بيوم واحد وذلك احتجاجا على الاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء جسديا على مدير المؤسسة من قبل ولي أحد التلاميذ.

وفي هذا الصدد، أفاد كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بقفصة المدينة، محسن عبد الله، في تصريح لـ(وات)، بأن قرار إضراب الاساتذة جاء للتنديد بالاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء الجسدي على مدير المؤسسة وتكسير حاسوبه من قبل ولي احد تلامذة المدرسة الاثنين المنقضي.

وأضاف ذات المصدر،أنه تقرر رفع قضية عدليّة ضد الولي الذي اعتدى على مدير المؤسسة التربوية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

جدير بالذكر، أن عددا من النّقابات الأساسية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، أصدرت، اليوم الاربعاء، بيانا نددت فيه بالاعتداء الذي تعرض له مدير المدرسة الاعدادية قفصة من قبل أحد الاولياء واحتجازه داخل مكتبه وتعنيفه لفظيا يوم الاثنين الفارط، وطالبوا بتركيز دورية أمنية امام الاعدادية وكل المؤسسات التربوية بالجهة، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن المعتدي وإلزام الادارة بتتبعه.