سوسة: جامعة سوسة تحدد أيام إجراء مناظرة إعادة التوجيه الجامعي المزمع تنظيمها في مارس المقبل

أصدرت جامعة سوسة، بداية الأسبوع الجاري، بلاغا أعلمت فيه كافة الطلبة المسجلين بجميع الشعب الراجعة لها بالنظر، أنها تنظم أيّام 23 و24 و25 مارس 2020، مناظرة لاعادة التوجيه الجامعي لفائدة الطلبة التونسيين المحرزين على شهادة الباكالوريا التونسية أو شهادة معادلة لها خلال سنة 2018 أو 2019.

وأشار البلاغ، إلى أن شعب الطب وطب الأسنان والصيدلة، تم إفرادها بمناظرة إعادة توجيه موحدة على المستوى الوطني ستجرى أيّام 16 و17 مارس 2020.

وأوضح بلاغ جامعة سوسة أيضا، أن الترشح لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي يتم حصريا، عبر تعمير مطلب الترشح الموجود على موقع “واب” الجامعة تعميرا دقيقا، وترتيب الشعب والمؤسسات المطلوبة ترتيبا تفاضليا ثم طباعته وإرساله الى جامعة سوسة مرفوقا بالوثائق المطلوبة عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع على عنوان جامعة سوسة (شارع خليفة القروي سهلول 4 -ص.ب 526- 4002 سوسة) وذلك قبل يوم الخميس 30 جانفي الجاري.