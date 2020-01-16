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توزر: إزالة مظاهر التحوز في أرض فلاحية دولية بحامة الجريد

2020/01/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قامت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية توزر، اليوم الخميس، بإزالة مظاهر التحوز في أرض دولية ذات صبغة فلاحية تمسح 3 هكتارات بمدخل معتمدية حامة الجريد على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، وذلك بالتنسيق مع السلط والأجهزة الأمنية، بعد قيام أشخاص باستغلال غير قانوني لهذه الأرض.

وفي هذا السياق، بيّن المدير الجهوي للشؤون العقارية بتوزر، بدر الدين الزبيدي، في تصريح لـ(وات)،أن تدخل المصالح المعنية يأتي في إطار حرص وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على استرجاع الأراضي الفلاحية الدولية التي يقع الاستيلاء عليها واستغلالها بصيغة غير قانونية، لافتا الى أنه تمت إزالة كافة مظاهر التحوز بالعقار المذكور منها طوابي رملية وبعض الحفر التي أعدها أصحابها بِنيّة الشروع في الغراسة.

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