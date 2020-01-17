عاجل/القبض على منفذ “البراكاج”..وتفاصيل جديدة عن جريمة قتل رقيب بالجيش داخل المترو..

في متابعة للجريمة التي جدت ليلة البارحة والتي راح ضحيتها رقيب بالجيش الوطني اثر براكاج داخل المترو عدد 3 تمكنت الوحدات الامنية من القاء القبض على احد الجناة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أنّ الحادثة وقعت في المترو رقم 3، حيث حاول شخصان سلب مواطن هاتفه الجوال وخلال محاولته التصدّي لهما تعرّض لإصابة ستقوم النيابة العمومية بتحديد طبيعتها في وقت لاحق.

وأضاف أنّ الضحيّة رقيب بالجيش الوطني كان يرتدي زيّه المدني.

ومن جانبها أفادت المكلفة بالإعلام والاتصال بشركة نقل تونس حياة الشمتوري، أنه وحسب المعطيات الأولية وحسب شهود العيان فإن الضحية،تعرض لعملية خطف لهاتفه وبإخراجه لرأسه من نافذة المترو اصطدم بالعمود الكهربائي الموجود على مستوى السكة.