وزارة الدفاع: لم تجتز أيّ طائرات دون طيّار المجال الجوي التونسي

أكّدت وزارة الدفاع الوطني، أنه “خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيّار، داخل الحدود التونسية، فإن هذه الطائرات لم تجتز بالمرّة المجال الجوي التونسي، بل كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي”.

وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، “إن التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي، على أتم الإستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوّي التونسي، حسب التعليمات الصادرة في الغرض”.

كما دعت مختلف وسائل الإعلام، إلى “ضرورة التحرّي والتثبت من المعلومة من المصادر الرسمية (الجهات العسكرية والأمنية) قبل نشرها، إحتراما لحقّ المواطن في المعلومة الصحيحة والدقيقة”.