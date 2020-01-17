اتصالات تونس توزع جوائز بقيمة 240 ألف دينار على الفائزين في “Jeu Marbou7a”

نظّمت اليوم الجمعة 17 جانفي 2019 شركة اتصالات تونس حفل توزيع جوائز لفائدة الفائزين في مسابقة “مربوحة” في نسختها الخاصة بسنة 2019 و التي شارك فيها أكثر من 800 ألف مشترك من حرفاء اتصالات تونس.

ومن جانبه أكد مدير الادارة المركزيّة للشؤون التجاريّة والتسويق باتصالات تونس، رمزي العيادي أن الفائزين الذين بلغ عددهم الـ32 تقاسموا في ما بينهم 240 ألف دينار موزّعة بين مبالغ ماليّة وسيّارات و هدايا أخرى متفرّقة.

وأضاف العيادي أن عدد الفائزين في المرحلة الأولى من المسابقة وهي المرحلة المجانيّة بلغ 13 فائزا تحصّل كل منهم على ألفي دينار.

أما المرحلة الثانية وهي بمقابل مادي فقد فاز فيها 3 أشخاص بسيّارات من نوع “Kia picanto” بقيمة 40 ألف دينار لكل واحدة، بينما تحصّل 3 آخرون على مبالغ ماليّة متمثّلة في 30 ألف دينار لكل منهم.

كما أكّد العيادي أن اتصالات تونس تقدّم محتوى تثقيفي لحرفائها عبر أسئلة ذات بعد تعليمي ويساهم في التعريف بتاريخنا وبحضارتها العربيّة.

كما أعلن العيادي عن نسخة جديدة من “jeu Marbou7a” انطلقت يوم 31 ديسمبر 2019 وستتواصل الى غاية 29 مارس 2019 مشيرا أنه خلال هذه النسخة ستقدّم اتصالات تونس سيّارات “واليس كار” للفائزين وذلك حرصا منها على تشجيع المنتوجات والكفاءات التونسيّة.