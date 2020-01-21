بعد أن تراجع عن تكليفه في خطّة رئيس حكومة/ منجي مرزوق يوجّه رسالة لرئيس الجمهوريّة

كشف الوزير السابق منجي مرزوق اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 انه اول من رشحه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتشكيل الحكومة موتجها له بالشكر على ثقته .

وكتب مرزوق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، “لا يفوتني وأنا أطوي صفحة التكليف لرئاسة الحكومة أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الذين رشحوني واللذين ساندوني من مواطنين وأحزاب ونواب وجمعيات ولا أنسى ان أتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ثقته وقد شرفني بأني كنت من أول المرشحين عنده”.

يُذكر ان المنجي مرزوق لم يكشف سبب تراجع رئيس الجمهورية عن تكليفه .