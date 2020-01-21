سيدي بوزيد: تقدم موسم البذر بنسبة 51 بالمائة

تجاوزت نسبة تقدم زراعة القمح الصلب بولاية سيدي بوزيد 51 بالمائة، حيث تم انجاز ما يقارب 5500 هكتار من جملة 10770 هكتارا مبرمجة لموسم 2019 / 2020 ، في حين بلغت نسبة بذر الشعير 50 بالمائة، وذلك الى حدود منتصف شهر جانفي الجاري، حسب ما ذكرته رئيسة دائرة الانتاج النباتي والارشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مفيدة قادري (وات) .

وأشارت قادري الى ان نسبة انجاز الاعلاف قد بلغت 95 بالمائة، حيث تمت زراعة 4414 هكتارا من جملة 4651 هكتارا مبرمجة منها 3050 هكتارا من القرط و68 هكتارا من السيلاج و215 هكتارا من الاعلاف الخضراء و55 هكتارا من البذور، كما تمت برمجة 20 هكتارا من البقول الجافة، منها 15 هكتارا من الفول و5 هكتارات من الجلبانة.

يشار الى انه تم بولاية سيدي بوزيد تخصيص 300 قنطار من البذور الممتازة لتوزيعها مجانا على الفلاحين بمختلف مناطق الانتاج وقع الى حدود اليوم الثلاثاء توزيع 270 قنطارا منها.