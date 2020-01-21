سليانة: تخصيص اعتمادات في إطار “برنامج تدعيم” لسنة 2020 لصيانة طرقات بلديتي مكثر وسليانة

أكّد مدير مكتب “برنامج تدعيم” بولاية الكاف، مالك القاسمي، أن هذا البرنامج خصص جملة من الاعتمادات بالنسبة لسنة 2020، لصيانة طرقات كل من بلديتي سليانة ومكثر، خاصة بعد تمتعهم بمعدات صيانة متطورة خلال سنة 2019، وذلك خلال زيارة أداها اليوم الثلاثاء لمقر ولاية سليانة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم برمجة اعتمادات تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف دينار، لاعادة تهيئة أكبر حديقة بسليانة المدينة وهي حديقة حي الزهور، على أن تنطلق الأشغال حال انتهاء مرحلة طلب العروض.

وذكر في سياق متصل، أن قيمة الاعتمادات المخصصة لبلدية سليانة خلال سنتي 2019 و2020 تقدر بحوالي 200 ألف دينار، تتضمن بالأساس إعداد المخطط المديري للطرقات وتسلم معدات صيانة وتركيز علامات مروريّة جديدة، فيما تتمتع بلدية مكثر بحوالي 240 ألف دينار ستخصص لإعادة تهيئة قوس النصر بمدخل معتمدية مكثر وتسلم معدات صيانة أيضا خلال السنة المنقضية.

يذكر أن “برنامج تدعيم”، الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلديات وخاصة المحدثة لمساعدتها على التصرف في مواردها المحدودة، علما وأن مكتب تدعيم بالكاف يضم العمل على 6 بلديات هي كل من مكثر وسليانة والكاف وتاجروين والدهماني والسرس.