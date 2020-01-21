حكيم بن حودة يصدر بيانا اثر تكليف الياس الفخفاخ

أكد حكيم بن حمودة اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 مرشح عدد من الاحزاب لرئاسة الحكومة على غرار قلب تونس وحركة الشعب وكتلة المستقبل والمشروع وافاق والبديل، أنه”قدم مشروعا شاملا للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية يعتمد على برنامج يهدف إلى اعادة بناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على تدعيم التحول الديمقراطي، بناء نمط تنموي جديد والخروج من الفقر والتهميش الاجتماعي”، مضيفا “سأواصل مسيرتي والدفاع على هذه الأفكار وسأظل دائما في خدمة تونس”.

وعبر بن حمودة في بيان نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تكليف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة القادمة، عن شكره للأحزاب السياسية والكتل النيابة التي رشحته لهذه المسؤولية وعلى ثقتهم.

وتوجه بـ”الشكر لكل المنظمات الاجتماعية والشخصيات الوطنية وكل الصديقات والأصدقاء الذين ساندوا هذا الترشح وعبروا عن دعمهم”.