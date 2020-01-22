في سوسة/إيقاف مغني راب بعد محاولته الإعتداء على أمني بقطعة زجاج..وهذه هويته..

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة المدينة حوالي اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020 في حدود الساعة الثالثة فجرا، من إلقاء القبض على مغني الراب التونسي المعروف باسم RedStar Radi وشخص مرافق له أمام أحد الملاهي الليلية بالطريق السياحية .

وحسب ما نقلته اذاعة موزاييك عن مصدر أمني فقد أقدم الأخير على التهجم على عدد من الأمنيين التابعين لفرقة أمن الملاهي اثر نقاش حاد نشب بينهم سرعان ما تتطور، إذ حاول RedStar Radi​​​​​​​ الاعتداء على أحد الاعوان بواسطة قطعة زجاج لكن تمت السيطرة عليه وجلبه إلى مركز الامن .

والمصدر ذاته فان مغني الراب كان في حالة سكر مطبق مرجحا إمكانية استعماله لمادة مخدرة. وقد تم الاحتفاظ بالطرفين على ذمة البحث إلى حين احالتهما على أنظار العدالة.