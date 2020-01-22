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خطير/ اخراج التلاميذ من المبيت المدرسي بالرقاب

2020/01/22 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء 21 جانفي 2019صورا لتلاميذ يقفون أمام السور الخارجي لمبيت بالرقاب التابعة لولاية القصرين.

ومن جانبه أكد معتمد المنطقة في تصريح لـ”شمس اف أم” أنه قد تم اخراج التلاميذ من المبيت اثر تنفيذ عملة الحضائر لاضراب فجئي وتعذّر تأمين خدمات الإعاشة والإقامة بالمبيتات والمطاعم”.

وأفاد محمد بن علي معتمد الرقاب بأنه قد تم تأمين عودة كل التلاميذ (تلاميذ وتلميذات ) الى محل سكناهم بعد توفير وسائل نقل لتأمين عودتهم, ولم يبقى أي منهم سواء أمام المعهد أو في محطات النقل.

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