تسميات جديدة في عدد من التظاهرات والمهرجانات الكبرى

قررت وزارة الشؤون الثقافية إجراء جملة من التسميات والتعيينات في عدد من التظاهرات والمهرجانات الكبرى في تونس.

وأعلنت الوزارة عن تعيين:

– نصاف بن حفصية: مديرة فنية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية

– صبري الأبيض: مديرا للشؤون الإدارية والمالية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية

– مبروك المناعي: مديرا عاما للدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب

– علي صابحية: مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية للدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب

– عماد العليبي: مديرا فنيا للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي

– مهدي النجار: مديرا للشؤون المالية والإدارية للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي