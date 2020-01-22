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تسميات جديدة في عدد من التظاهرات والمهرجانات الكبرى

2020/01/22 أهم الأخبار, المصدر, ثقافة

قررت وزارة الشؤون الثقافية إجراء جملة من التسميات والتعيينات في عدد من التظاهرات والمهرجانات الكبرى في تونس.

وأعلنت الوزارة عن تعيين:
– نصاف بن حفصية: مديرة فنية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية
– صبري الأبيض: مديرا للشؤون الإدارية والمالية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية
– مبروك المناعي: مديرا عاما للدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب
– علي صابحية: مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية للدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب
– عماد العليبي: مديرا فنيا للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي
– مهدي النجار: مديرا للشؤون المالية والإدارية للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي

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