عرضت ابنتها على الباحثين عن اللذة بمقابل مالي: الاطاحة بشبكة دعارة تستغل القاصرات..وهذه التفاصيل..

قضايا استغلال قاصرات في الدعارة، أصبحت في الآونة الأخيرة تثير ضجة كبيرة وتؤثث جلسات المحاكم في المغرب حيث مثلت مؤخرا وسيطة في الدعارة،بعد ان تم تفكيك شبكة متخصصة في دعارة القاصرات بالبئر الجديد،احيلت فيها وسيطة في الدعارة بجنحة الوساطة في البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من البغاء أو الدعارة، رفقة متهم ثان توبع بجنحة هتك عرض قاصر دون عنف.

وجاء إيقاف المتهمين إثر شكاية تقدمت بها المتهمة ضد الموقوف الثاني، لدى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد التابع لسرية الجديدة، بأنه قام بالهجوم على مسكنها وعند استقدامه والاستماع إليه، صرح أنه يعرف المشتكية منذ أزيد من خمس سنوات لأنه يرتاد منزلها كلما أراد قضاء ليال حمراء، حيث تقوم المشتكية بجلب فتيات قاصرات بمقابل مالي.وعن سبب هجومه على منزلها أجاب أنه توجه إليها لمطالبتها بـ 300 درهم، تسلمتها منه لأجل إحضار فتاة قاصر له، إلا أنها لم تف بما وعدته به.

وكانت المفاجأة أثناء التحقيق معه حين كشف أن المشتكية سبق لها أن توسطت له لدى ابنتها القاصر، وقدمتها لها من أجل ممارسة الجنس معها مقابل 800 درهم بعدما قضى معها ليلة بمنزله منذ عدة أشهر، وعرضت تصريحات المتهم على المشتكية حيث أكدت أنها بالفعل تتعاطى الدعارة والوساطة بين فتيات وفتيان يرغبون في إشباع رغباتهم الجنسية مقابل مبالغ مالية.