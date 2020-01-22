تفاصيل القبض على شخصين مشتبه بهما في الانتماء لتنظيم ارهابي

عاجل/انفجار لغم في جلمة وهذه حصيلة الاصابات..

سمير الوافي ينتقد حكيم بن حمّودة ويتّهمه بالنرجسيّة

عاجل/نشرة متابعة للوضع الجوي..وهذه آخر التطورات..

سمير الوافي ينتقد حكيم بن حمّودة ويتّهمه بالنرجسيّة

2020/01/22 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انتقد فيها عدم تهنئه حكيم بن حمودة لرئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ في البيان الذي نشره.

واعتبر الوافي أن تصرّف حكيم بن حمّودة يدلّ على غضبه من عدم اختياره من قبل قيس سعيّد.

“السيد حكيم بن حمودة لماذا تجاهلت تهنئة زميلك الياس الفخفاخ بالتكليف في بيانك الأخير !؟؟…لاحظت أنك شكرت كل من رشحوك ودعموك وتحدثت عن مشروعك الذي لم يمر وشكرت نفسك بين السطور…دون أن تكلف نفسك عناء تهنئة زميلك الفخفاخ…وبين سطور كلماتك الجافة إيحاء بأنك غاضب وغير مقتنع بالإختيار…ونرجسية طاغية تضخمت بتجاهل تهنئة زميلك كما فعل منجي مرزوق الذي كان المرشح الأول…!
من يعرفك مثلي يعرف رفعة أخلاقك ونبل شخصيتك…لكنك لم توفق هذه المرة في التعبير عن ذلك…وكنت نرجسيا أكثر مما نعرفك…!”

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn