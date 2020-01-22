سمير الوافي ينتقد حكيم بن حمّودة ويتّهمه بالنرجسيّة

نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انتقد فيها عدم تهنئه حكيم بن حمودة لرئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ في البيان الذي نشره.

واعتبر الوافي أن تصرّف حكيم بن حمّودة يدلّ على غضبه من عدم اختياره من قبل قيس سعيّد.

“السيد حكيم بن حمودة لماذا تجاهلت تهنئة زميلك الياس الفخفاخ بالتكليف في بيانك الأخير !؟؟…لاحظت أنك شكرت كل من رشحوك ودعموك وتحدثت عن مشروعك الذي لم يمر وشكرت نفسك بين السطور…دون أن تكلف نفسك عناء تهنئة زميلك الفخفاخ…وبين سطور كلماتك الجافة إيحاء بأنك غاضب وغير مقتنع بالإختيار…ونرجسية طاغية تضخمت بتجاهل تهنئة زميلك كما فعل منجي مرزوق الذي كان المرشح الأول…!

من يعرفك مثلي يعرف رفعة أخلاقك ونبل شخصيتك…لكنك لم توفق هذه المرة في التعبير عن ذلك…وكنت نرجسيا أكثر مما نعرفك…!”