فظيع / عجوز الـ70 سنة يفاحش طفل الـ13 سنة مقابل دفع ثمن اللعب بمحل انترنات.. وهذه التفاصيل

تقدم أحد الأولياء أول أمس بشكاية إلى مركز الأمن الوطني بالبقالطة، من ولاية المنستير، مفادها تغيّب ابنه (13 سنة) عن الدراسة باحدى المدارس الاعدادية ليرافق شخصا كان على متن دراجة نارية، وفق شهادة البعض من أصدقائه.

وقال مصدر أمني لمراسل “الجوهرة أف أم “بالجهة إنه قد تم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة وتسخير كل الامكانيات للبحث عن الطفل قبل تعرضه إلى أي مكره، مشيرا إلى أن دورية أمنية تمكنت من العثور عليه رفقة رجل يناهز عمره السبعين عاما، كان سيصطحبه إلى ضيعة فلاحية على متن دراجته النارية.

وباستفساره، أفاد بأن الطفل طلب منه مرافقته للتنزه بالحقول وبإحالة الموضوع على الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المراة والطفل بالمكنين، تمكن الأعوان من كشف الحقيقة، حيث اتضح أن ذلك الرجل قد قام بالتغرير به واستدراجه إلى خارج المدينة بغاية مفاحشته.

كما تبين أيضا أنه عمد منذ شهر إلى اصطحابه إلى مكان مهجور وقام بملامسته من عدة أماكن من جسمه، مقابل مبلغ مالي ليقوم الطفل بارتياد محل للانترنات للعب.

وقد تم الاحتفاظ به و تحرير محضر في الغرض من أجل التغرير بقاصر وتحويل وجهته والاعتداء بفعل الفاحشة، علما و أن الابحاث لا تزال جارية.