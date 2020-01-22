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الرئيس قيس سعيد يتقبل التهاني بحلول السنة الإدارية الجديدة 2020

2020/01/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة


انتظم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج موكب تقبل خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2020 من قبل أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين بتونس.

وحضر الموكب ممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بتونس، ورؤساء الهياكل الممثلة للقضاة والجيش والداخلية بمختلف أسلاكها.

كما حضر الموكب رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ونائباه، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلّف بتصريف الأعمال وإلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة، إلى جانب مفتي الجمهورية ورئيس الأساقفة المسيحيين وكبار الأحبار اليهود في تونس ومحافظ البنك المركزي ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس.

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