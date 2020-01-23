اصابة أجنبي بطلق ناري على الحدود التونسيّة الليبيّة

رصدت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة مساء أمس الاربعاء 22 جانفي 2020 على الساعة التاسعة ليلا، تحركات مشبوهة بالمنطقة العسكرية العازلة بجهة جنين، وبوصول الوحدات على عين المكان تفطنت إلى وجود مجموعة من الاشخاص على مستوى الساتر الترابي لم يمتثلوا الى اشارات ونداءات التوقف الموجهة إليهم بواسطة مضخّم الصوت مما دفع بالعنصر العسكري ،في مرحلة أولى، الى اطلاق أعيرة نارية في الهواء وامام عدم الامتثال لم يجد من بد سوى اطلاق أعيرة نارية باتجاه الأرجل، مما اجبرهم على الفرار والتوغل داخل التراب الليبي.

وبتفتيش المكان تم العثور على شخص من هذه المجموعة مصاب بعيار ناري على مستوى ساقه اليمنى.

وتبين أن المعني بالأمر مواطن من إحدى الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ولم تكن بحوزته وثائق هوية وكان رفقة المجموعة بصدد محاولة فتح ثغرة بالساتر الترابي تحضيرا لاجتياز التراب الوطني على متن سيارة كانت تنتظرهم داخل الحدود الليبية قبل ان تعود أدراجها وتتوغل في التراب الليبي.

وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى المكان لتلقي الإسعافات اللازمة.