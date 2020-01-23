عاجل: إصابة مواطن في انفجار لغم أرضي بجبل الشعباني..

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن لغما تقليدي الصنع، انفجر مساء اليوم الخميس، داخل منطقة العمليات العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي، وتسبب في إصابة مواطن على مستوى الساق.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم توجيه سيارة إسعاف عسكرية على عين المكان لنقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات الضرورية.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة في بلاغها بالمناسبة سكان المناطق المحاذية لجبل الشعانبي والمواطنين عموما، بأنه يمنع منعا باتا الدخول إلى المناطق العسكرية المغلقة، وفق ما تبينه علامات المنع الموجودة بالمكان، وذلك حفاظا على أرواحهم من إمكانية تعرضهم لانفجار الألغام أو استهدافهم من طرف الإرهابيين.

وكان المستشفى الجهوي بالقصرين، قد استقبل مساء اليوم الخميس، مواطنا (65 سنة)، أصيل منطقة “فج بوحسين” الراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الجنوبية، أصيب نتيجة انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعباني.

وقد وصف المدير الجهوي للصحة في تصريح لصحفية (وات) بالجهة حالة المصاب “بالحرجة”، مضيفا أنه يخضع حاليا لعملية جراحية بعد بتر ساقه.