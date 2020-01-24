بطولة استراليا المفتوحة : انس جابر تحقق انجازا تاريخيا عربيا وافريقيا بترشحها الى الدور ثمن النهائي

حققت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر فجر اليوم الجمعة في “ملبورن” انجازا تاريخيا عربيا وافريقيا غير مسبوق اثر تاهلها الى الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للسيدات على حساب المصنفة 36 عالميا الدنماركية كارولين فوزنياكي .

وفازت البطلة التونسية على فوزنياكي (بطلة نسخة استراليا المفتوحة 2018) في مباراة شيقة ومثيرة جدا ضمن الدور الثالث تواصلت على امتداد اكثر من ساعتين بنتيجة (7-5 و3-6 و7-5) .

وستواجه أُنس جابر، التي انتصرت على جوهانا كونتا المصنفة 12 في البطولة وكارولين غارسيا المصنفة الرابعة عالميا سابقا في الدورين الأول والثاني على التوالي، في الدور ثمن النهائي للبطولة اللاعبة الصينية “وانغ غيانغ” (المصنفة 29 عالميا) التي فاجأت الجميع بانتصارها اليوم على اسطورة التنس النسائي العالمي الأمريكية “سيرينا وليامز” في ثلاث مجموعات.

وقالت جابر البالغ عمرها 25 عامًا اثر المباراة ” أنا سعيدة للغاية. عادة ما أخسر واغادر منذ الدور الأول خلال هذه البطولة.. لا أملك خبرة كبيرة لذا كنت متوترة خلال بعض اللحظات خاصة في المجموعة الثالثة”.

وأضافت موجهة حديثها إلى فوزنياكي “أنا محظوظة حقا باللعب ضدك. أنت مصدر إلهام ” . وفي نهاية العام الماضي كانت اللاعبة الدنماركية قالت ان مشاركتها في “ملبورن بارك” اين حصلت على لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى “سيكون آخر عهدها مع رياضة التنس” .

وجلست فوزنياكي اثر اللقاء وهي واحدة من أشهر اللاعبات في بطولات السيدات للتنس، بجانب الملعب عدة لحظات قبل أن توجه خطابها إلى مدرجات ممتلئة بملبورن أرينا. وقالت مبتسمة وهي تبكي “أود توجيه الشكر إلى الجماهير والدعم الذي أشعر به على أرض الملعب رائع حقًا … عادة لا أبكي. أنا آسفة فهذه لحظات استثنائية سأتذكرها. كانت مسيرة رائعة ومذهلة. أنا سعيدة وجاهزة للفصل المقبل”.