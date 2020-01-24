نحو اغلاق مستشفى الرابطة بسبب تراكم الديون : سنية بالشيخ توضّح

نفت وزيرة الصحة بالنيابة سنة بالشيخ اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 وجود نية لاغلاق مستشفى الرابطة بدعوى أنه مهدد بالافلاس نتيجة تراكم الديون .

وقالت بالشيخ في تصريح لـ “جوهرة أف أم” هذا الخبر ادعاء عار من الصحة ولا يمكن لمستشفى احتضن إجراء 7 عمليات زرع قلب في ظرف 4 أشهر أن يتوقف عن النشاط” مشيرة الى أنّ مختلف أقسام المستشفى العريق تؤمن الخدمات على أحسن وجه حسب الامكانات المتاحة.

وأضافت أن وزارة الصحة وكل مهنيي القطاع لم يفكروا يوما أو يتبادر إلى أذهانهم رغم الوضعية الصعبة فكرة اغلاق المستشفى مؤكدة أنه ستتم محاسبة المسؤول عن تسريب وثيقة تتحدث عن نية لاغلاق المستشفى.

وإعترفت الوزيرة بأنّ مستشفى الرابطة يعيش مثل العديد من المؤسسات الإستشفائية الأخرى وضعا ماليا صعبا وتراكمات للديون مشيرة الى أنّ ذلك ما دفع بأبنائه الى إطلاق صيحة فزع واعتزامهم تنظيم ندوة صحفية لمناقشة الوضع حول التمويل في علاقة بالكنام.