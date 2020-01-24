حملة أمنيّة كبرى وسط العاصمة.. وهذه حصيلة الايقافات

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، نظمت يوم 23 جانفي 2020 الوحدات التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بحملة أمنية بالاشتراك مع وحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل بمحطات ووسائل النقل العمومي والساحات العامة وفي مجال إختصاص إدارتي الشرطة البلدية والشرطة العدلية (الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية) بمرجع نظر أقاليم الأمن الوطني بتونس الكبرى، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

إلقاء القبض على 224 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

حجز 40 وسيلة نقل (سيارات ودراجة نارية) محل تفتيش وغير مستوفاة لوثائقها القانونية.

تحرير 17 محضرا جبائيا.

تحرير 54 مخالفة مرورية.

تحرير 44 محضرا إقتصاديا.

حجز كمية من الملابس المستعملة وكميات من الخضر والغلال ومواد مختلفة.