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عملية سلب في معهد خزندار: الداخلية توضح..

2020/01/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الداخليّة في بلاغ صباح اليوم أنّ ما تم تداوله مساء أمس الاثنين حول عملية سلب باستعمال القوة استهدفت تلاميذ المدرسة الاعدادية بخزندار من طرف مجموعة من العناصر الاجرامية، عمدت لافتكاك هواتفهم الجوالة وحقائبهم المدرسية واموالهم، لا أساس له من الصحّة.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بقيام تلميذين من ذات المدرسة بسرقة حقيبتين مدرسيتين لزملائهم أثناء حصة الرياضة وقد تعهد الإطار الإداري بتسوية الأمر وهو ما يفند تماما ما تم تداوله بخصوص حصول عملية سلب للتلاميذ من طرف مجموعة اجرامية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المجانبة للصحة والتثبت من صحتها قبل تدوالها.

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