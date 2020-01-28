عبد اللطيف المكي: “جهات داخليّة وأخرى بنكهة خارجيّة أثّرت على سعيّد لاختيار الياس الفخفاخ”

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أكد عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 أن”لوبيات” نشطت للتأثير على قرار رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة المكلف.

واضاف المكي في تصريح لـ“الجوهرة اف ام” ان المجتمع السياسي يعرف هذه “اللوبيات” وان من بينها جهات داخلية وأخرى بنكهة خارجية موضحا انه لا يقصد الياس الفخفاخ لافتا الى انه كان قد اكد بعد هذا الاختيار ان رئيس الجمهورية “بقي في دائرة التعيين الايجابية”.

وحول تمسك حركة النهضة بضرورة مشاركة قلب تونس في الحكومة أشار المكي الى ان موقف مجلس شورى الحركة ينطلق من ضرورة توفير حزام سياسي واسع للحكومة القادمة وانه لا شك ولا اختلاف في انهم مع حكومة تقاوم الفساد وتجري الاصلاحات اللازمة .

وأضاف ان موقف مجلس الشورى نابع من ان هذه الحكومة اذا ارادت ان تنجح في تنفيذ الاصلاحات ومقاومة الفساد فانها ستكون في حاجة الى سند سياسي واسع والى قوة برلمانية تمكنها من تمرير القوانين بسلاسة والى سند حزبي ميداني يساعدها على شرح اصلاحاتها وبرامجها.