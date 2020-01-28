تفاصيل القبض على شخصين من أجل ترويج المخدرات في المروج…

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء انه بناء على معلومات، تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من ولاية تونس يوم 27 جانفي 2020، بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من القبض على شخصين (شقيقين) بمنزلهما بجهة المروج 02 وحجز كميّة من الأقراص المخدّرة ومبلغ مالي قدره 833 دينارا متأتّ من عائدات ترويج المخدّرات وقد تبيّن أنّ أحد المظنون فيهما محلّ منشوريْ تفتيش والآخر محلّ منشور تفتيش.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.