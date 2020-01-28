رفض مشاركة عماد دغيج في مفاوضات تشكيل الحكومة.. وهذه التفاصيل

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 ، بدار الضيافة الجلسة الأولى المشتركة بين الأحزاب المعنية بالتشاور حول الحكومة المرتقبة.

وحضر الجلسة كلّ من مروان الفلفال ومهدي بن عبد الله عن “تحيا تونس” ومحمّد السليني والمنصف بوجازي ممثلان لحركة الشعب، و نور الدين العرباوي وعماد الحمامي عن حركة النهضة فيما يحضر عن حزب التيار الديمقراطي كل من محمد الحامدي وعصام الدين الراجحي .

وقد تغيّب يسري الدالي وعبد اللطيف العلوي عن ائتلاف الكرامة، اللذان كان من المفترض أن يحضرا الاجتماع في حين حضر بدلا عنهما عماد دغيج دون أن توجه له الدعوة، وقد تم رفض مشاركته في الاجتماع لانه لم يكن ضمن أسماء ممثلي الائتلاف المعنيين بالمشاركة في الاجتماع وهو ما جعله يغادر مقر دار الضيافة.

ويشار إلى أن ممثلا ائتلاف الكرامة المعنيين بالمشاركة في الجلسة لم يحضرا إلى حد اللحظة .