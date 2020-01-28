سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للذين طالت بطالتهم للمطالبة بالتشغيل

نفذ عدد من العاطلين عن العمل من الذين طالت بطالتهم اليوم الثلاثاء، بولاية سيدي بوزيد، وفقة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي تحت شعار “يزي ما سكتنا… حقي نخدم” للمطالبة بحقهم في التشغيل.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة بحق الذين طالت بطالتهم في الانتداب الفوري والمطالبة كذلك بسن قوانين تلزم باولويتهم في التشغيل.

وبين المنسق الجهوي لتنسيقية “الانتداب حقي” لمن طالت بطالتهم سمير جابلي في تصريح ل(وات) ان تحركات العاطلين عن العمل انطلقت منذ الثورة للمطالبة بالتشغيل والآن بعد مرور 9 سنوات تعكر الوضع اكثر وتفاقمت نسب البطالة في صفوف العاطلين عن العمل.

وندد جابلي بالانتدابات التي تحدث في عدة قطاعات وتشمل عاطلين لم تتجاوز بطالبتهم السنة، وتستثني الذين تجاوزت بطالتهم السنوات، وطالب بسن قانون يفرض الاولوية للذين طالت بطالتهم، واكد ان الاحتجاجات ستتواصل اذا لم يتم الالتزام بوعود الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب الذين اجمعوا على ان ملف التشغيل ذو اولوية قصوى لفائدة الشباب.

ومن جانبه، افاد عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية عبد الحليم حمدي في تصريح ل(وات) ان ملف الذين طالت بطالتهم “هو ملف حارق” ولابد من الالتزام بتقديم مبادرة تشريعية تلزم بانتداب حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.