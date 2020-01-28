أثارت جدلا واسعا/ “شعارات ثوريّة” ونساء يحملن نعش الفقيدة لينا بن مهنّي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 مقطع فيديو من جنازة الفقيدة لينا بن مهنّي التي أذن رئيس الجمهوريّة باعداد جنازة وطنيّة لها.

وقد رفع الحاضرون شعارات وطنيّة ثوريّة على غرار “ماناش مسامحين” “نعم سنموت ولكنّنا سنقتلع الظلم من أرضنا” و”مساواة مساواة” و غيرها من الشعارات التي لا تتناسب مع هذا الحدث الأليم.

ورغم أن الحاضرين حاولوا جعل مراسم الدفن متناغمة مع مبادئ الفقيدة الاّ أنّ للموت حرمته التي يجب تقديسها.

كما أثار حمل نساء للنعش الدهشة والاستغراب حيث أن المعهود والمتعارف عليه أن النعش يُحمل على أكتاف الرجال.