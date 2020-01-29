سعاد عبد الرّحيم: ” بلديّة تونس تعاقدت مع شركات خاصّة لرفع الفضلات”

أفادت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، بأنه على اثر اضراب عمّال النظافة فإنّ بلدية تونس تعاقدت مع شركات خاصة لرفع الفضلات منذ السبت الفارط ولكن تم تهديدهم ورشقهم بالحجارة ومنعهم من العمل .

وأكّدت سعاد عبد الرحيم، في تصريح لإذاعة شمس، أن الطرف الإداري استجاب لكلّ المطالب رغم أنها غير موجودة في اللوائح المهنية لكن أعوان النظافة رفضوا إستئناف عملهم حتى بعد البـت في جميع المطالب النقابية المعروضة .

وأشارت عبد الرحيم إلى أنه من بين مطالب عمال البلدية منحة خصوصية بقيمة 300 دينار شهريا لكل عون بلدي ،مشددة على أنها مطالب وطنية .