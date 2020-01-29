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عشرات الجثث التابعة لمقاتلين سوريّين في مستشفى طرابلس.. وهذه التفاصيل

2020/01/29 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أفاد تقرير للمخابرات العسكرية التابعة للجيش الليبي بوجود جثث لعشرات المسلحين السوريين داخل أكياس بثلاجة مستشفى طرابلس المركزي.

وفي تغريدة على الحساب الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي، قال التقرير إن الميليشيات تمنع الأطباء الشرعيين من إجراء عمليات تشريح للجثث كما هو متبع.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الأحد، أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

كما أوضح المسماري أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي اليوم في منطقة “الهيشة” (والتي تُعرف أيضاً ببلدة أبوقرين) كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من نية مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش الليبي شرق طرابلس.

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