مستجدات حادثة عمدون: هذا ما كشف الطب الشرعي بخصوص سائق الحافلة..

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2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض البكري في تصريح لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس، أن نتيجة الإختبار التكميلي للتشريح أثبتت عدم تعاطي سائق الحافلة في قضية فاجعة عمدون لأي نوع من الكحول او الأدوية، فيما أثبتت نتيجة الاختبارات على هاتفه أنه لم يجر أي مكالمة هاتفية أثناء وقوع الحادث.

كما أكد البكري في التصريح ذاته أن الأبحاث أصبحت مستوفية بعد أن تم الاستماع إلى جميع الأطراف المتمثلين في المتهم الرئيسي وهو صاحب وكالة الاسفار الموقوف ومن أمكن من المتضررين، وسماع شهادة الشهود وعدد من موظفي الوكالة الفنية للنقل البري بتونس.

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