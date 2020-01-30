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اليوم/ حوار خاص مع قيس سعيّد على الوطنيّة الأولى

2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلنت مؤسسة التلفزة الوطنية أن رئيس الجمهورية اختار ان يُفردها اليوم الخميس بحوار خاص على القناة الوطنية الأولى بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وذكرت التلفزة في صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، أن الحوار يأتي في إطار إيفاء قيس سعيد بالتزامه بالحضور في مناظرة تقييمية بعد مائة يوم عمل من انتخابه رئيسا للبلاد.

وأوضحت أن الحوار سيتمحور حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع.

وكان قيس سعيد ، وكل المرشحين للانتخابات الرئاسية ، قد تعهدوا خلال مشاركتهم في المناظرة الرئاسية ، باجراء حوار مع القناة الوطنية في صورة فوزهم بالرئاسية يكون بعد 100 يوم من تسلمهم مهامهم.

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