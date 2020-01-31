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إلياس الفخفاخ يكشف مواصفات الوزراء الذين سيختارهم وحقيقة الضغوطات التي يعيشها

2020/01/31 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّد رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الجمعة 31 جانفي 2020 أنه سينطلق مطلع الأسبوع القادم  في تشكيل حكومته، وذلك اثر المصادقة على الوثيقة التعاقديّة لعمل الحكومة.

وأضاف الفخفاخ أنه منفتح على كافة الأحزاب التي ستشارك في الحكومة وعلى مقترحاتهم.

وشدّد الفخفاخ أن فريقه الحكومي سيضمّ قياديي الصف الأول من الأحزاب الذين يتمتّعون بكفاءة عالية.

واعتبر الفخفاخ أن الضغوطات التي يمكن يعيشها في مرحلة تشكيل حكومته هي ضغوطات عادية نظرا لتباين الآراء و المواقف واختلاف وجهات النظر في ظل تعدد الأحزاب التي ستشكّل هذه الحكومة.

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